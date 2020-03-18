Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы особо указал, что работа в удаленном режиме — это оплачиваемый труд: «Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет»

Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

«Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении мэра, опубликованном на его сайте.

Градоначальник напомнил, что работа в удаленном режиме — это оплачиваемый труд. «Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет», — отметил Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что многие столичные предприятия и организации уже перевели сотрудников на работу дистанционным способом, а он сам поручит всем департаментам правительства города проработать возможность перевода на такой же режим организаций и предприятий соответствующих отраслей.

«Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на удаленку 15–30% офисных работников», — отметил Собянин. Особенно это важно для женщин, так как дети в ближайшие недели не смогут ходить в школу. (Ранее Собянин подписал указ о закрытии всех столичных школ на карантин с 21 марта по 12 апреля, а 18 марта о закрытии с 23 марта всех школ России объявил министр просвещения Сергей Кравцов.)