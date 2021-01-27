Власти Москвы обязали оставить на удаленке граждан старше 65 лет

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В Москве граждане старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, в обязательном порядке останутся на удаленной работе. Это предусматривает новый указ мэра города, опубликованный на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Исключение составят те граждане, чье нахождение на рабочем месте — критически важно, чтобы обеспечить работу организации. В частности, вернуть на очную работу можно работников оборонно-промышленного комплекса и авиастроения, госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» вместе со входящими в их состав организациями, сотрудников компаний электронно-технической отрасли и организаций здравоохранения.

С 27 января мэр Москвы распорядился снять со столичных работодателей обязанность переводить часть сотрудников на дистанционный режим работы. При этом согласно указу власти города рекомендуют работодателям в Москве продолжить практику перевода 30% работников на удаленку, а также «принимать иные меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах».

Помимо этого, будет возобновлена работа заведений общепита, баров, клубов, ресторанов и др. в ночной период: с 23:00 до 6:00.