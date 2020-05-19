Власти продлили больничные для работающих пенсионеров до 29 мая

Работающие пенсионеры в возрасте от 65 лет могут продлить действие электронных больничных листов до 29 мая, сообщается на сайте кабмина.

Больничные выдаются пенсионерам, которые не перешли на удаленную работу и не вышли в отпуск, но обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, введенного для борьбы с распространением коронавируса, с 12 мая. Однако он отметил, что граждане в возрасте от 65 лет и старше должны продолжить находиться на самоизоляции.

С середины апреля им начали выдавать электронные больничные листы, которые оплачиваются из Фонда социального страхования. Данные в фонд должны направлять работодатели, а гражданам не нужно предоставлять дополнительные документы и сведения.