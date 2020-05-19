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Власти продлили больничные для работающих пенсионеров до 29 мая

Работающие пенсионеры в возрасте от 65 лет могут продлить действие электронных больничных листов до 29 мая, сообщается на сайте кабмина.

Больничные выдаются пенсионерам, которые не перешли на удаленную работу и не вышли в отпуск, но обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, введенного для борьбы с распространением коронавируса, с 12 мая. Однако он отметил, что граждане в возрасте от 65 лет и старше должны продолжить находиться на самоизоляции.

Работающим пенсионерам пообещали электронные больничные
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

С середины апреля им начали выдавать электронные больничные листы, которые оплачиваются из Фонда социального страхования. Данные в фонд должны направлять работодатели, а гражданам не нужно предоставлять дополнительные документы и сведения.

В пояснении на сайте правительства отмечается, что пособие по временной нетрудоспособности в связи с самоизоляцией рассчитывается по общим правилам. При стаже работы более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в размере 100%. Для расчета используют заработок за два года, однако его ограничивают средним максимальным заработком почти в 70 тыс. руб. в месяц.

Теги: правительство, пенсионеры, коронавирус
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