Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

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Правительство России утвердило порядок оформления документов о нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Как говорится в пояснительной справке к документу, правила будут действовать для всех, кто придерживается режима самоизоляции, исключая граждан, переведенных на удаленную работу или пребывающих в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Больничный будет сформирован единовременно на две недели (14 календарных дней) с 6 по 19 апреля, а впоследствии будет представлен в форме электронного документа.

Сведения о застрахованных лицах, находящихся в самоизоляции, будут передавать в Фонд социального страхования их работодателями с использованием своих личных кабинетов. Доступ к ним можно будет получить через единую систему идентификации и аутентификации, либо другой доступный способ в рамках требований законодательства о персональных данных.

Согласно постановлению, выплачивать пособия по временной нетрудоспособности будут по месту регистрации страхователя.

В конце марта правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице в России на 2020 год до 12 130 руб. Ранее пособие было ограничено верхней планкой в 8 тыс. руб. Также президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по временной нетрудоспособности. Минимальный размер выплаты также составит 12,13 тыс. руб. Такие пособия будут выплачиваться до конца 2020 года.