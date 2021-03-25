Собянин заявил о росте заражаемости COVID-19 среди пожилых москвичей

В целом ситуация с заражаемостью COVID-19 в Москве, по словам мэра столицы, остается «стабильной», что объясняется продолжающейся вакцинацией и «высокой иммунизацией населения»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве коронавирусной инфекцией COVID-19 стали чаще заражаться пожилые люди, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

С 8 марта в Москве перестал действовать введенный из-за коронавируса режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. С этого же дня разблокированы социальные карты пенсионеров, по которым те могут совершать поездки в общественном транспорте.

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