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Собянин заявил о росте заражаемости COVID-19 среди пожилых москвичей

В целом ситуация с заражаемостью COVID-19 в Москве, по словам мэра столицы, остается «стабильной», что объясняется продолжающейся вакцинацией и «высокой иммунизацией населения»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве коронавирусной инфекцией COVID-19 стали чаще заражаться пожилые люди, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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С 8 марта в Москве перестал действовать введенный из-за коронавируса режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. С этого же дня разблокированы социальные карты пенсионеров, по которым те могут совершать поездки в общественном транспорте.

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При этом, по словам Собянина, в целом ситуация с заражаемостью COVID-19 в Москве остается «стабильной», что объясняется продолжающейся вакцинацией и «высокой иммунизацией населения».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявлено 1787 новых случаев заражения COVID-19 (днем ранее 1431), госпитализировано 769 человек, 49 больных умерло.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
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