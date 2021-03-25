Собянин заявил о росте заражаемости COVID-19 среди пожилых москвичей
В Москве коронавирусной инфекцией COVID-19 стали чаще заражаться пожилые люди, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
С 8 марта в Москве перестал действовать введенный из-за коронавируса режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. С этого же дня разблокированы социальные карты пенсионеров, по которым те могут совершать поездки в общественном транспорте.