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Прокуратура начала проверку из-за снижения зарплат медиков Кургана

Фото: bsmp-45.ru
Фото: bsmp-45.ru

Прокуратура Курганской области начала проверку заявлений работников больницы скорой медицинской помощи в Кургане о снижении их зарплат, сообщили РБК в ведомстве.

Ранее местное онлайн-издание «45.ру» сообщало, что медики больницы скорой медицинской помощи Кургана обратились в прокуратуру и в трудовую инспекцию по поводу снижения зарплат с января этого года. По данным издания, медикам без предварительного уведомления начали снижать размер суммы получаемых «на бригаду» денег, при этом все надбавки — стимулирующие, за сложность, вредность, напряженность, работу в ночное время, стаж и категорию — были установлены по минимуму. Медиков, по их словам, лишили доплат за работу в выходные и праздничные дни, а доплату за работу в ночные смены со стопроцентной надбавки для работников экстренных служб сократили до 20%.

Работники больницы и раньше говорили о снижении зарплат. «В среднем зарплата врачей [с января] снизилась на 20 тыс. руб., зарплата медсестер — на 10 тыс. руб. О квартальных премиях и 13-й зарплате мы слышим только от коллег из других больниц», — жаловались изданию сотрудники в середине марта. Медики также говорили, что из-за кадрового дефицита они вынуждены брать по 2–3 ставки, чтобы больница могла функционировать. Позже они узнали от главврача, что оплачивать им будут только совместительство на одну ставку вне зависимости от фактически отработанного времени.

Главврач больницы Вероника Евдокимова ранее объясняла изданию URA.RU снижение зарплат у некоторых врачей тем, что что фонд заработной платы в целом сократился в 2021 году по сравнению с 2020 годом из-за уменьшения доплат за работу с пациентами болеющими COVID-19. Она также рассказала об изменениях в распределении средств.

«Была уравнена доплата врачам всех специальностей. Если раньше доплату получали хирурги, реаниматологи, то сейчас получают все врачи. В связи с этим те медики, которые работают в день, пострадали в заработной плате. А те, которые приходят на дежурства, выиграли в оплате», — говорила Евдокимова.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения Курганской области.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

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В прошлом году президент Владимир Путин предложил доплачивать медикам работающих с «коронавирусными пациентами». Для врачей, по его словам, доплата составит 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс., а для младшего медперсонала — 25 тыс. руб. Выплаты освободили от уплаты НДФЛ. Позже правительство России выделило на эти цели 52 млрд руб., сообщал тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Однако почти сразу медики начали жаловаться на отсутствие положенных доплат. В середине мая прошлого года Путин говорил, что выплаты получили меньше половины работников, которым они положены. «Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — сказал тогда президент.

Генпрокуратура не один раз выявляла невыплаты медикам по COVID-19. Подобные случаи зафиксировали в Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Южном федеральных округах и в других регионах страны. Ведомство сообщало о восстановлении прав более 20 тыс. медицинских работников и выплаты им положенных средств.

Глава государства несколько раз критиковал чиновников правительства и губернаторов за то, что выплаты медработникам осуществлялись не во всех регионах и не в полном объеме. «Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую», — говорил Путин.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

зарплата Курганская область больница медработники новости
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