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Генпрокуратура сообщила о выплате медикам более ₽520 млн после проверок

Медики, работающие с больными COVID-19, получили надбавки на сумму более полумиллиарда рублей после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве. В четырех федеральных округах деньги с опозданием получили 20 тыс. медиков
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Врачам, среднему и младшему медперсоналу, работающим с зараженными коронавирусом по всей стране, начислили положенные выплаты на сумму более 520 млн руб. только после того, как органы прокуратуры направили властям соответствующие представления. Об этом говорится в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РБК.

«По результатам прокурорского вмешательства только в четырех федеральных округах (Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском, Южном) восстановлены права более 20 тыс. медицинских работников, которым выплачены денежные средства в размере более 447 млн руб.», — сообщили в пресс-службе. Ведомство также приводит данные по Самарской области, которая относится к Приволжскому федеральному округу: там по требованию прокурора медикам доначислили 73,8 млн руб.

Проверки порядка выплат «организованы во всех субъектах страны», прокуратура реагировала на жалобы медработников в том числе в Пермском крае, Белгородской, Владимирской, Курской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях «и ряде других регионов», отмечает ведомство, не приводя суммы выплат. Ведомство наблюдает «значительное количество выявленных фактов несвоевременного осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».

19 мая Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты коронавирусных надбавок. Оно расследуется по статье «Халатность», речь идет о сотрудниках скорой помощи города Армавира Краснодарского края. СК не сообщал о появлении в деле подозреваемых или обвиняемых. Ранее медики заявили в видеообращении, что не получили обещанных выплат за работу с зараженными коронавирусом. В ходе проверки был уволен главный врач больницы, в структуру которой входит станция скорой помощи. Это произошло, несмотря на возражения медработников. Власти Краснодарского края заявили, что главврач Смирнов не подал списки медиков, которые претендовали на доплаты.

В начале апреля Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Для врачей предусмотрена доплата 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс., а для младшего — 25 тыс. руб. Врачам скорой помощи полагается прибавка 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тыс. руб. Выплаты не облагаются налогами. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что для выплат медикам правительство выделило 52 млрд руб.

При этом первая версия соответствующего постановления правительства предусматривала привязку объема выплат к «фактически отработанному времени», в результате чего многие медики получили выплаты гораздо меньше положенных. В дальнейшем соответствующую формулировку из документа убрали.

В большинстве регионов возникли перебои с выплатой надбавок. Так, по состоянию на 11 мая деньги за апрель получили только 56 тыс. медиков — меньше половины персонала, работающего с коронавирусными больными.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Маргарита Алехина
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