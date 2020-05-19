Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

Президент России назвал причиной возникновения сложностей с выплатой в полном объеме дополнительных средств работающим с больными COVID-19 медикам неверно сформулированное постановление правительства

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сложностей с проведением выплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19, можно было бы избежать, если бы постановление правительства было составлено более ясно. Об этом заявил на прошедшем в режиме видеоконференции совещании президент России Владимир Путин (трансляцию ведет РБК).

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда, наверное, было бы меньше вопросов к этим врачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже», — сказал Путин, комментируя выступление главы Минздрава Михаила Мурашко, рассказавшего об уточнении правительством ранее принятого постановления о стимулирующих выплатах.

Министр также сказал, что в процессе контроля за их проведением у Минздрава возникали «вопросы» к губернаторам некоторых регионов и главным врачам медицинских учреждений.

«И не надо было бы поправлять это постановление правительства. Хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил президент.