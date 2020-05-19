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Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

Президент России назвал причиной возникновения сложностей с выплатой в полном объеме дополнительных средств работающим с больными COVID-19 медикам неверно сформулированное постановление правительства
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сложностей с проведением выплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19, можно было бы избежать, если бы постановление правительства было составлено более ясно. Об этом заявил на прошедшем в режиме видеоконференции совещании президент России Владимир Путин (трансляцию ведет РБК).

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда, наверное, было бы меньше вопросов к этим врачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже», — сказал Путин, комментируя выступление главы Минздрава Михаила Мурашко, рассказавшего об уточнении правительством ранее принятого постановления о стимулирующих выплатах.

Министр также сказал, что в процессе контроля за их проведением у Минздрава возникали «вопросы» к губернаторам некоторых регионов и главным врачам медицинских учреждений.

«И не надо было бы поправлять это постановление правительства. Хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил президент.

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15 мая Путин заявил, что выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, должны производиться в полном объеме просто по факту такой работы.

«Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет», — сказал Путин.

После этого постановление правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, в котором прописан порядок расчета выплат «в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время», скорректировали. В результате норма, устанавливающая зависимость размера выплаты от времени работы с больными COVID-19, была исключена.

В апреле Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 пациентами. В апреле—июне выплаты должны получать:

  • врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц;
  • средний медицинский персонал стационаров и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. в месяц;
  • младший медицинский персонал стационаров, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб. в месяц.

Все эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, правительство
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