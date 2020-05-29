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Пандемия коронавируса ,  
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Прокуратура выявила невыплаты медикам по COVID-19 в двух регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Прокуратура Еврейской АО выявила нарушения в реализации стимулирующих выплат медицинским специалистам за работу с COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного органа.

Согласно сообщению, всего в ведомство поступило 17 обращений медработников о недоплатах. По каждому обращению была организована проверка. В ходе проверок выяснилось, что медработникам ОГБУЗ «Областная больница» и других учреждениях здравоохранения стимулирующие выплаты за апрель были произведены не в полном объеме.

Прокуратура вынесла руководству медучреждения пять представлений с требованием незамедлительно провести оставшиеся доначисления.

Мурашко сообщил о получении регионами средств для выплат медикам за май
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Прокуратура Приморского края также выявила аналогичные нарушения двумя медицинскими учреждениями, расположенными в городе Спасск-Дальний и в Ханкайском районе.

«Несвоевременно приняты меры, направленные на предоставление региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за апрель и первую половину мая 2020 года на общую сумму около 3 млн руб», — отметили в надзорном органе. Прокуроры потребовали устранить нарушения.

Накануне прокуратура Хакасии вынесла представление главе республики Валентину Коновалову из-за невыплат медикам, работающим с заразившимися COVID-19.

Стимулирующие выплаты медработникам за лечение пациентов с коронавирусом президент России Владимир Путин поручил установить на три месяца — с апреля по июнь. Врачам полагается ежемесячная доплата 80 тыс. руб., среднему медперсоналу — 50 тыс. руб., младшему — 25 тыс. руб.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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<500
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<1000
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0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: ЕАО, прокуратура, нарушения, медработники, выплаты
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