Прокуратура выявила невыплаты медикам по COVID-19 в двух регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Прокуратура Еврейской АО выявила нарушения в реализации стимулирующих выплат медицинским специалистам за работу с COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного органа.

Согласно сообщению, всего в ведомство поступило 17 обращений медработников о недоплатах. По каждому обращению была организована проверка. В ходе проверок выяснилось, что медработникам ОГБУЗ «Областная больница» и других учреждениях здравоохранения стимулирующие выплаты за апрель были произведены не в полном объеме.

Прокуратура вынесла руководству медучреждения пять представлений с требованием незамедлительно провести оставшиеся доначисления.

Прокуратура Приморского края также выявила аналогичные нарушения двумя медицинскими учреждениями, расположенными в городе Спасск-Дальний и в Ханкайском районе.