Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам

Путин заявил, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными COVID-19, а не считать часы или минуты

Выплаты медикам, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19, должны быть произведены не позднее 15 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прошедшей в видеорежиме церемонии открытия новых медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19.

Он отметил, что выплаты должны производиться в том объеме, о котором он ранее говорил, за сам факт работы с больными COVID-19.

«И вам хочу сказать, и всем остальным коллегам. Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет», — сказал Путин после завершения доклада врио главы Севастополя Михаила Развожаева.

Президент пообещал подробно обсудить вопрос о выплатах работающим зараженными COVID-19 медикам на следующей неделе.