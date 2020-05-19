СК возбудил первое уголовное дело о невыплате доплат медикам

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Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о невыплате «коронавирусных» доплат медикам. Как сообщает сайт ведомства, речь идет о сотрудниках скорой помощи города Армавир Краснодарского края.

Уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) возбуждено после проведения доследственной проверки, поводом для которой стало опубликованное в Сети видеобращение сотрудников скорой Армавира.

«По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ «Городская больница города Армавира» на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности», — сообщили в СК.

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