Минздрав назвал дату приезда экспертов ЕС для изучения «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) приедут в Россию 10 апреля, чтобы проконтролировать испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время совещания у президента Владимира Путина по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию вел РБК.

«По Европейскому медицинскому агентству нас уведомили, что 10 апреля приезжает группа экспертов из ЕМА для знакомства, для контроля проведения клинических исследований, которые проводились в нашей стране», — сказал Мурашко.

О намерении европейских экспертов приехать в Россию, чтобы провести проверку на предприятии, где производят «Спутник V», заявил 22 марта представитель EMA Марко Кавалери. Процедура нужна, чтобы российский препарат смог получить одобрение в Евросоюзе.

В начале февраля один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний «Спутника V», которые проводило московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Результаты показали 91,6-процентную эффективность препарата против COVID-19.