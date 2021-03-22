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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав назвал дату приезда экспертов ЕС для изучения «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) приедут в Россию 10 апреля, чтобы проконтролировать испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время совещания у президента Владимира Путина по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию вел РБК.

«По Европейскому медицинскому агентству нас уведомили, что 10 апреля приезжает группа экспертов из ЕМА для знакомства, для контроля проведения клинических исследований, которые проводились в нашей стране», — сказал Мурашко.

О намерении европейских экспертов приехать в Россию, чтобы провести проверку на предприятии, где производят «Спутник V», заявил 22 марта представитель EMA Марко Кавалери. Процедура нужна, чтобы российский препарат смог получить одобрение в Евросоюзе.

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Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters

В начале февраля один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний «Спутника V», которые проводило московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Результаты показали 91,6-процентную эффективность препарата против COVID-19.

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Источник: JHU
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После этого ряд стран заявили о намерении зарегистрировать «Спутник V». В марте регистрацию препарата допустила канцлер Германии Ангела Меркель. Австрийский канцлер Себастьян Курц призвал ускорить процедуру одобрения российской вакцины в Европе.

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О том, что препарат, возможно, зарегистрируют в Евросоюзе, заявлял также еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон. Но позже он сказал, что Европе не нужен «Спутник V». По словам Бретона, существующих в ЕС вакцин достаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет.

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