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Меркель допустила закупку «Спутник V» Германией в обход Евросоюза

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Global Look Press)

Германия может самостоятельно закупить российскую вакцину «Спутник V», если Евросоюз после одобрения препарата регулятором не пойдет на централизованные поставки. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по вопросам вакцинации с главами немецких регионов, передает Deutsche Welle.

По словам Меркель, она придерживается позиции, что для вакцинации нужно использовать любые препараты, прошедшие регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам.

«Я бы предпочла общеевропейские закупки. Но если до них не дойдет — а все говорит об этом — мы должны будем пойти по этому пути в одиночку. Мы можем это сделать, и мы это сделаем», — сказала канцлер.

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В то же время премьер министр Тюрингии (этот регион столкнулся с наиболее сильной в стране заболеваемостью в последние недели) Бодо Рамелов заявил, что Германии не следует ждать одобрения «Спутника V» EMA.

«Я выступаю за то, чтобы федеральное правительство заключило предварительные контракты на поставку «Спутника V». Препарат уже разрешен почти в 50 странах, в том числе в Венгрии, которая не стала дожидаться одобрения EMA», — сказал глава Тюрингии.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, сейчас одобрена в 54 странах. 19 марта она получила разрешения на применение в Камеруне, на Сейшелах и Филиппинах.

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С января вакцина проходит процедуру проверки Европейским агентством по лекарственным средствам. В Евросоюзе уже три страны одобрили «Спутник V» — Венгрия, Словакия и Северная Македония. Они не стали дожидаться регистрацию регулятора и взяли все риски по использованию препарата на себя.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, который раньше критически высказывался о механизме распределения вакцин среди стран-членов ЕС, призвал EMA как можно быстрее зарегистрировать российскую вакцину.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Спутник V Ангела Меркель Германия вакцина
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