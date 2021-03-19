Меркель допустила закупку «Спутник V» Германией в обход Евросоюза

Ангела Меркель (Фото: Global Look Press)

Германия может самостоятельно закупить российскую вакцину «Спутник V», если Евросоюз после одобрения препарата регулятором не пойдет на централизованные поставки. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по вопросам вакцинации с главами немецких регионов, передает Deutsche Welle.

По словам Меркель, она придерживается позиции, что для вакцинации нужно использовать любые препараты, прошедшие регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам.

«Я бы предпочла общеевропейские закупки. Но если до них не дойдет — а все говорит об этом — мы должны будем пойти по этому пути в одиночку. Мы можем это сделать, и мы это сделаем», — сказала канцлер.

В то же время премьер министр Тюрингии (этот регион столкнулся с наиболее сильной в стране заболеваемостью в последние недели) Бодо Рамелов заявил, что Германии не следует ждать одобрения «Спутника V» EMA.