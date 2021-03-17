Еврокомиссар назвал «Спутник V» кандидатом на применение в ЕС

Тьерри Бретон отметил, что сомнений в качестве вакцины нет, а потому не исключено, что ее будут производить в Евросоюзе

Thierry Breton (Фото: John Thys / AP)

Еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ЕС, «возможно, поможет России с производством вакцины «Спутник V». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Спутник», видимо, является хорошей вакциной. В России есть хорошие ученые, и у меня нет оснований сомневаться в них», — пояснил Бретон.

По словам еврокомиссара, в ЕС стараются задействовать предприятия для производства всех вакцин, которые там зарегистрированы. «Так или иначе, но я думаю, что нам следует помочь России в этом вопросе». — сказал Бретон.

Он заявил, что в мире существует много хороших вакцин и «Спутник V» является одним из кандидатов для применения в Евросоюзе.