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Пандемия коронавируса ,  
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Еврокомиссар назвал «Спутник V» кандидатом на применение в ЕС

Тьерри Бретон отметил, что сомнений в качестве вакцины нет, а потому не исключено, что ее будут производить в Евросоюзе
Thierry Breton
Thierry Breton (Фото: John Thys / AP)

Еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ЕС, «возможно, поможет России с производством вакцины «Спутник V». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Спутник», видимо, является хорошей вакциной. В России есть хорошие ученые, и у меня нет оснований сомневаться в них», — пояснил Бретон.

По словам еврокомиссара, в ЕС стараются задействовать предприятия для производства всех вакцин, которые там зарегистрированы. «Так или иначе, но я думаю, что нам следует помочь России в этом вопросе». — сказал Бретон.

Он заявил, что в мире существует много хороших вакцин и «Спутник V» является одним из кандидатов для применения в Евросоюзе.

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Общество
Фото:Zuma / ТАСС

В середине февраля Бретон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что у них много вопросов к «Спутнику V». «Мы до сих пор не понимаем, как может Россия предлагать миллионы доз, если у них самих вакцинация идет медленными темпами», — недоумевала фон дер Ляйен. Бретон же указал, что производство вакцины в ЕС — «это сложный процесс, который требует соблюдения многих условий».

Однако на прошлой неделе Бретон в своем Twitter больше вопросов адресовал производителям вакцины AstraZeneca. Еще до сообщений о побочных эффектах и приостановке применения этого препарата нескольких странах ЕС, в том числе во Франции, Германии, Италии и Испании, еврокомиссар пожаловался на недостаточные темпы поставки препарата.

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Главные вопросы к скандалу вокруг вакцины AstraZeneca
Бизнес
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский регулятор пока не разрешил использование российской вакцины в ЕС, процесс ее проверки еще идет. Однако до одобрения регулятора вакцину одобрили Венгрия и Словакия. Они использовали ускоренную процедуру регистрации, взяв на себя всю ответственность за использование российской разработки.

О поставках российского препарата также задумались в Швеции, Чехии, Хорватии и Франции. Производством вакцины заинтересовались в Италии и Германии, сообщил Reuters.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Артем Филипенок
Спутник V вакцина Евросоюз
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