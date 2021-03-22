ЕС анонсировал приезд экспертов в Россию для изучения Sputnik V

Осмотр производства препарата необходимо провести, чтобы его смог одобрить европейский регулятор

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Отвечающий за вакцинацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери сообщил, что в апреле эксперты организации должны отправиться в Россию, чтобы провести проверку на предприятии, которое производит «Спутник V». Эта процедура необходима для одобрения вакцины на территории ЕС, сообщает La Presse.

По словам Кавалери, сейчас эксперты проводят проверку самой российской вакцины. После проверки производства и получения всей информации о технологиях речь может идти об одобрении «Спутника V» для применения в странах Евросоюза.

Кавалери уточнил, что EMA изучает не только российскую вакцину, но и немецкую Curevac и американскую Novavax.

РБК направил запросы в Минздрав России и РФПИ.