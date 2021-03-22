В Европе заявили о потере доверия к вакцине AstraZeneca

Во Франции, Италии, Испании и Германии граждане считают вакцину небезопасной на фоне скандала с тромбами у привитых. Ситуация не затронула лишь Великобританию, где большинство считает препарат надежным

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В крупнейших европейских странах — Германии, Франции, Испании и Италии — мнение о безопасности вакцины производства AstraZeneca ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международной маркетинговой компанией YouGov.

Потеря доверия европейцев связана с сообщениями, что вакцина может приводить к образованию тромбов. Как отметили в YouGov, жители ЕС еще в феврале относились к препарату AstraZeneca более настороженно, чем к его конкурентам от Pfizer и Moderna. Мартовское исследование показало, что доверие снизилось еще больше.

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Небезопасной вакцину считают 55% немцев, только 32% уверены в ее безопасности. В феврале жители Германии были настроены иначе (40 и 43% соответственно).

Во Франции еще в феврале доля населения, считающего препарат небезопасным, была больше — 43% против 33%. Сейчас мнение об AstraZeneca ухудшилось — не доверяют вакцине 61%, доверяют — только 23%.