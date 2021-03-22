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В Европе заявили о потере доверия к вакцине AstraZeneca

Во Франции, Италии, Испании и Германии граждане считают вакцину небезопасной на фоне скандала с тромбами у привитых. Ситуация не затронула лишь Великобританию, где большинство считает препарат надежным
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В крупнейших европейских странах — Германии, Франции, Испании и Италии — мнение о безопасности вакцины производства AstraZeneca ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международной маркетинговой компанией YouGov.

Потеря доверия европейцев связана с сообщениями, что вакцина может приводить к образованию тромбов. Как отметили в YouGov, жители ЕС еще в феврале относились к препарату AstraZeneca более настороженно, чем к его конкурентам от Pfizer и Moderna. Мартовское исследование показало, что доверие снизилось еще больше.

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Небезопасной вакцину считают 55% немцев, только 32% уверены в ее безопасности. В феврале жители Германии были настроены иначе (40 и 43% соответственно).

Во Франции еще в феврале доля населения, считающего препарат небезопасным, была больше — 43% против 33%. Сейчас мнение об AstraZeneca ухудшилось — не доверяют вакцине 61%, доверяют — только 23%.

В Италии и Испании раньше большинство граждан считали вакцину безопасной (54 и 59% соответственно). Сейчас эти доли упали до 36 и 38%, что меньше, чем число уверенных в надежности препарата в обеих странах.

История с тромбами практически не оказала влияния на мнение британцев. В феврале о безопасности препарата, разработанного AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, заявляли 81% жителей Соединенного Королевства. В марте их количество сократилось до 77%.

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Какие страны ЕС приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Карта
Общество

Скандал вокруг вакцины от AstraZeneca начался в мае. В нескольких странах были выявлены случаи тромбоза и тромбоэмболии у привитых, в том числе со смертельными исходами. После этого более 20 стран отказались использовать препарат.

В EMA, ВОЗ и Оксфордском университете заявили, что вакцина безопасна и доказательств связи между ней и тромбозом не выявлено. В AstraZeneca сообщили, что на 7 млн привитых выявлено около 40 случаев тромбоза и эмболии вен, что соответствует статистике применения других вакцин.

После заявлений европейского регулятора несколько стран сообщили о готовности возобновить прививочную кампанию. В то же время ученые из Германии и Норвегии заявили, что нашли возможную причину образования тромбов — в крайне редких случаях препарат AstraZeneca вызывает аутоиммунную реакцию, влияющую на свертываемость крови.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина AstraZeneca Европа
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