В гражданский оборот ввели почти 200 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

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В России в гражданский оборот ввели 186 150 доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор». Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус».

«По состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено пять серий вакцины «ЭпиВакКорона», произведенной на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», общим количеством 186 150 доз», — говорится в сообщении.

О регистрации в России «ЭпиВакКороны» в середине октября прошлого года заявил президент Владимир Путин. Она стала второй одобренной в стране вакциной. Первым был зарегистрированный в августе «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф.Гамалеи.

Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина. Она сделана из трех наиболее устойчивых к мутации составных частей генома коронавируса. В январе после первых двух фаз испытаний Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности препарата.