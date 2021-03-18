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В гражданский оборот ввели почти 200 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России в гражданский оборот ввели 186 150 доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор». Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус».

«По состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено пять серий вакцины «ЭпиВакКорона», произведенной на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», общим количеством 186 150 доз», — говорится в сообщении.

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О регистрации в России «ЭпиВакКороны» в середине октября прошлого года заявил президент Владимир Путин. Она стала второй одобренной в стране вакциной. Первым был зарегистрированный в августе «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф.Гамалеи.

Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина. Она сделана из трех наиболее устойчивых к мутации составных частей генома коронавируса. В январе после первых двух фаз испытаний Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности препарата.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В феврале разработчик «ЭпиВакКороны» центр «Вектор» сообщал, что иммунитет после прививки этой вакциной действует в течение года. Позже Роспотребнадзор заявил, что этот препарат эффективен не только против «классического» COVID-19, но и ряда мутаций. Речь идет о британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса.

5 марта в центре «Вектор» сообщили, что со второй половины месяца начнется массовая вакцинация граждан «ЭпиВакКороной». В тот же день применение вакцины одобрили для лиц старше 60 лет.

ЭпиВакКорона вакцина коронавирус Вектор
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