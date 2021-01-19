Пандемия коронавируса , 19 янв, 14:03
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Роспотребнадзор сообщил о 100% эффективности вакцины «Эпиваккорона»
По результатам первых фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» составляет 100%. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины «Эпиваккорона» составляет 100%», — отметили в ведомстве.
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