Голикова назвала различия вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Вакцина Спутник V» — векторная на основе аденовируса, а «ЭпиВакКорона» создана из трех составных частей генома коронавируса. По словам Голиковой, пока ни один из препаратов не показал себя с отрицательной стороны

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Обе зарегистрированные российские вакцины от короанвиурса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» не вызывают серьезных побочных эффектов, заявила в интервью «РИА Новости» вице-премьер Татьяна Голикова. При этом «Спутник V» может быть «чуть-чуть реактогеннее», уточнила она.

«Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — сказала Голикова. Обе российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны, отметила вице-премьер.

Препарат «Спутник V», созданный Центром имени Н.Ф. Гамалеи, прошел регистрацию в августе. Вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — зарегистрировали в октябре.

Накануне Голикова сообщила, что россияне уже могут выбирать, какой из двух вакцин прививаться. Сейчас такая опция доступна ограниченному числу человек — вакцина «ЭпиВакКорона» вышла в гражданский оборот только в небольших партиях, уточнила она. В первом квартале 2021 года такая возможность может появиться у большего числа россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и Новосибирске