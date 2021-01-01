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Голикова назвала различия вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Вакцина Спутник V» — векторная на основе аденовируса, а «ЭпиВакКорона» создана из трех составных частей генома коронавируса. По словам Голиковой, пока ни один из препаратов не показал себя с отрицательной стороны
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Обе зарегистрированные российские вакцины от короанвиурса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» не вызывают серьезных побочных эффектов, заявила в интервью «РИА Новости» вице-премьер Татьяна Голикова. При этом «Спутник V» может быть «чуть-чуть реактогеннее», уточнила она.

«Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — сказала Голикова. Обе российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны, отметила вице-премьер.

Препарат «Спутник V», созданный Центром имени Н.Ф. Гамалеи, прошел регистрацию в августе. Вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — зарегистрировали в октябре.

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Накануне Голикова сообщила, что россияне уже могут выбирать, какой из двух вакцин прививаться. Сейчас такая опция доступна ограниченному числу человек — вакцина «ЭпиВакКорона» вышла в гражданский оборот только в небольших партиях, уточнила она. В первом квартале 2021 года такая возможность может появиться у большего числа россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и Новосибирске

Вакцина «ЭпиВакКорона» формирует иммунитет от коронавируса минимум на полгода, сообщали в в «Векторе». При этом состав препарата не несет никаких ограничений для повторного применения. В центре Гамалеи оценивали длительность иммунитета от вакцины «Спутник V» сроком от двух лет.

О масштабной вакцинации россиян против коронавируса президент Владимир Путин объявил в начале декабря. В Москве вакцинация началась 5 декабря. С 28 декабря в столице записаться на вакцинацию от коронавируса могут также пожилые люди.

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Автор
Анастасия Батманова
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