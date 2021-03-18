Власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины «Спутник V»

Почти 6 тыс. доз спрятали в холодильнике между безалкогольными напитками и сладостями

Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, которая имитирует российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится на сайте правительства Мексики.

Там сообщили, что сотрудники таможни проверили частный самолет, который находился на территории Мексики. Он должен был направиться в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Поддельный препарат нашли внутри двух холодильников. 5775 доз препарата спрятали, как утверждают власти Мексики, между безалкогольными напитками и сладостями.

Экипаж и пассажиры самолета были задержаны. На сайте правительства не уточняется, сколько всего человек находилось на борту. Их причастность к произошедшему сейчас устанавливает Генпрокуратура Мексики.