Власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины «Спутник V»

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением препарата за рубежом, сообщили, что найденное вещество является подделкой. «Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток», — отметили в РФПИ. Там также добавили, что «протоколы упаковки и транспортировки» также были нарушены.
Кроме того, в РФПИ добавили, что попытка поставки поддельной вакцины «является примером возможных провокаций против российского препарата». «Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины «Спутник V» путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования», — добавили в Фонде.
«Спутник V» — российская векторная вакцина, которую разработали в центре имени Гамалеи на основе двух аденовирусов. Она была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. По данным журнала Lancet, третья фаза испытаний показала 91-процентную эффективность вакцины.
Российские государственные агентства 12 марта со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что против российской вакцины планируется «широкомасштабная информационная кампания», которую будут проводить США с союзниками через подконтрольные им неправительственные организации.
16 марта разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» со ссылкой на доклад Минздрава США заявили, что американские чиновники якобы пытались «отговорить» Бразилию от поставок российской вакцины против COVID-19. Позже в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов эти обвинения отвергли. «Мы не в состоянии отговорить Бразилию или любую другую страну от принятия вакцин, разрешенных их соответствующими органами», — сказал представитель ведомства РБК. Бразильские власти это также отрицали.