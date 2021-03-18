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Власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины «Спутник V»

Почти 6 тыс. доз спрятали в холодильнике между безалкогольными напитками и сладостями

Фото:gob.mx Фото:gob.mx Фото:gob.mx Фото:gob.mx
Фото: gob.mx

Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, которая имитирует российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится на сайте правительства Мексики.

Там сообщили, что сотрудники таможни проверили частный самолет, который находился на территории Мексики. Он должен был направиться в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Поддельный препарат нашли внутри двух холодильников. 5775 доз препарата спрятали, как утверждают власти Мексики, между безалкогольными напитками и сладостями.

Экипаж и пассажиры самолета были задержаны. На сайте правительства не уточняется, сколько всего человек находилось на борту. Их причастность к произошедшему сейчас устанавливает Генпрокуратура Мексики.

Бразилия опровергла попытку США «отговорить» ее от закупки «Спутника V»
Политика
Фото:Adriano Machado / Reuters

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением препарата за рубежом, сообщили, что найденное вещество является подделкой. «Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток», — отметили в РФПИ. Там также добавили, что «протоколы упаковки и транспортировки» также были нарушены.

Кроме того, в РФПИ добавили, что попытка поставки поддельной вакцины «является примером возможных провокаций против российского препарата». «Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины «Спутник V» путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования», — добавили в Фонде.

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Себастьян Курц

«Спутник V» — российская векторная вакцина, которую разработали в центре имени Гамалеи на основе двух аденовирусов. Она была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. По данным журнала Lancet, третья фаза испытаний показала 91-процентную эффективность вакцины.

Российские государственные агентства 12 марта со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что против российской вакцины планируется «широкомасштабная информационная кампания», которую будут проводить США с союзниками через подконтрольные им неправительственные организации.  

Кипр назвал условие покупки российской вакцины «Спутник V»
Политика
Фото:Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

16 марта разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» со ссылкой на доклад Минздрава США заявили, что американские чиновники якобы пытались «отговорить» Бразилию от поставок российской вакцины против COVID-19. Позже в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов эти обвинения отвергли. «Мы не в состоянии отговорить Бразилию или любую другую страну от принятия вакцин, разрешенных их соответствующими органами», — сказал представитель ведомства РБК. Бразильские власти это также отрицали

Автор
Максим Ярыгин
Спутник V COVID-19 Мексика РФПИ
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