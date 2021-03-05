Вакцину центра «Вектор» одобрили для людей старше 60 лет

«ЭпиВакКорона» успешно прошла последние фазы клинических испытаний среди пожилых. Вторую российскую вакцину зарегистрировали в октябре прошлого года

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», получила разрешение на использование среди людей старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как заявили в ведомстве, препарат успешно прошел третью и четвертую фазы клинических испытаний среди пожилых граждан. «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В связи с этим Минздрав внес изменения в инструкцию к вакцине, разрешив ее медицинское применение среди людей старше 18 лет (раньше инструкция разрешала использовать препарат среди граждан от 18 до 60 лет).

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса. Препарат создан на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов. С их помощью иммунитет привитого человека должен научиться распознавать клетки вируса.