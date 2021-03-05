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Вакцину центра «Вектор» одобрили для людей старше 60 лет

«ЭпиВакКорона» успешно прошла последние фазы клинических испытаний среди пожилых. Вторую российскую вакцину зарегистрировали в октябре прошлого года
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», получила разрешение на использование среди людей старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как заявили в ведомстве, препарат успешно прошел третью и четвертую фазы клинических испытаний среди пожилых граждан. «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В связи с этим Минздрав внес изменения в инструкцию к вакцине, разрешив ее медицинское применение среди людей старше 18 лет (раньше инструкция разрешала использовать препарат среди граждан от 18 до 60 лет).

В Роспотребнадзоре заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против мутаций
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса. Препарат создан на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов. С их помощью иммунитет привитого человека должен научиться распознавать клетки вируса.

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Вакцину зарегистрировали в октябре 2020 года. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что вакцина отличается высокой безопасностью и отсутствием реактогенности, что делает ее особенно актуальной для пожилых граждан. После первой и второй фазы исследований Роспотребнадзор заявлял о 100% эффективности вакцины — во второй фазе участвовали 86 человек, половина получили плацебо.

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Данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» появятся в феврале
Общество
Фото:Михаил Голенков / РИА Новости

В феврале Роспотребнадзор сообщил, что новые штаммы коронавируса — «британский», «бразильский», «южноафриканский» — не влияют на эффективность «ЭпиВакКороны», поскольку мутации не затрагивают пептиды вируса.

«ЭпиВакКорона» наряду с первой отечественной вакциной «Спутник V» с декабря используется в массовой вакцинации в России. Всего в стране зарегистрировано три вакцины от COVID-19. 20 февраля власти одобрили препарат «Ковивак», разработанный Центром им. Чумакова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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