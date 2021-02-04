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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» назвал срок иммунитета после второй российской вакцины от COVID

Создатели вакцины от центра «Вектор» полагают, что препарат сможет обеспечивать защиту от COVID-19 на срок около года. Он не вызвал серьезных побочных явлений у добровольцев старше 60 лет
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», как надеются ее создатели, сможет обеспечивать иммунитет от коронавируса в течение года после прививки. Об этом, как передает ТАСС, сообщила и. о. заместителя гендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих.

О результатах испытаний вакцины Непомнящих рассказала на круглом столе на тему «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения». По ее словам, несколько дней назад центр завершил пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы старше 60 лет. Серьезных побочных эффектов выявлено не было. «Как известно, в случае с ковидом это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь... В большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции», — рассказала она.

В сентябре 2020 года в центре «Вектор» сообщали, что срок действия иммунитета, вырабатываемого после вакцинации «ЭпиВакКороной», составляет как минимум полгода.

Голикова назвала сроки вакцинации препаратами «Вектора» и Центра Чумакова
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцину центра «Вектор» зарегистрировали в октябре, она стала второй в России после «Спутник V» вакциной. В ноябре Минздрав выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября для испытаний на 3 тыс. добровольцев.

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам первых двух фаз клинических испытаний составляет 100%.

Масштабный выпуск «ЭпиВакКороны» планируют начать в этом месяце. Уже сейчас препарат наравне со «Спутником V» используется для массовой вакцинации в нескольких регионах. Основное отличие от «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, заключается в том, что «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, а не векторная. Она сделана из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации.

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Автор
Георгий Тадтаев
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