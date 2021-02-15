В Роспотребнадзоре заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против мутаций

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мутации «британского», «южноафриканского», «бразильского» штаммов коронавируса не влияют на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил проверить эффективность разработанных в стране вакцин против новых штаммов коронавируса.

Согласно поручению, специалисты при необходимости должны провести дополнительные исследования вакцин и внести изменения в их регистрационные досье. В феврале такое же поручение было отдано разработчикам вакцин Европейским агентством лекарственных средств (EMA)