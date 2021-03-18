Попова оценила возможность отмены масочного режима в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Говорить об отмене масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса, пока рано. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24». Трансляция велась на YouTube.

«Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни — об отмене масочного режима, например — сегодня не приходится», — сказала Попова.

Кроме того, по ее словам, необходимо по-прежнему тщательно следить за гигиеной рук, использовать дезинфектанты для обработки рук и поверхностей.

В конце января Попова говорила, что масочный режим в России могут отменить уже в этом году. Основаниями для такого предположения она назвала вакцинацию, а также то, что «мы научились жить с этим вирусом». В феврале замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила о том, что для окончания эпидемии иммунитет к COVID-19 должен появиться как минимум у 60-70% населения.

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