Чечня вслед за Удмуртией отменила обязательное ношение масок

Масочный режим в общественных местах станет рекомендательным для групп риска и тех, кто еще не переболел COVID-19. Власти также снимают ограничения по передвижению через границы республики

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чечня отменяет обязательное ношение масок в общественных местах, написал на своей странице в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», — пояснил он.

При этом рекомендации носить маски сохраняются для тех, кто входит в группу риска, еще не переболел коронавирусной инфекцией или недавно сделал прививку от COVID-19.

Также Кадыров сообщил о снятии ограничений по передвижению через границы Чечни. Решение было принято в условиях растущего интереса туристов к региону, отметил он.