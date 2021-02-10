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Чечня вслед за Удмуртией отменила обязательное ношение масок

Масочный режим в общественных местах станет рекомендательным для групп риска и тех, кто еще не переболел COVID-19. Власти также снимают ограничения по передвижению через границы республики
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чечня отменяет обязательное ношение масок в общественных местах, написал на своей странице в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», — пояснил он.

При этом рекомендации носить маски сохраняются для тех, кто входит в группу риска, еще не переболел коронавирусной инфекцией или недавно сделал прививку от COVID-19.

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Также Кадыров сообщил о снятии ограничений по передвижению через границы Чечни. Решение было принято в условиях растущего интереса туристов к региону, отметил он.

Ранее об отмене обязательного масочного режима объявила Удмуртия. С 12 февраля мера станет рекомендательной, власти попросили продолжать носить средства защиты тех, кто не переболел коронавирусом или недавно вакцинировался.

Некоторые регионы, в том числе Татарстан, не поддержали решение властей Удмуртии, глава республики Рустам Минниханов счел его неправильным. Он отметил, что человек может быть носителем вируса, даже если у него есть антитела. О неготовности отменить меру также заявили в Калининграде и Крыму.

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По данным федерального оперативного штаба, в Чечне с начала распространения инфекции зафиксировано более 11 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 21 за сутки), умерли 109 человек. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что Чечня стала одним из регионов, где зафиксированы минимальные суточные показатели заражаемости.

В начале эпидемии Чечня стала первым регионом, который закрыл границы на въезд и выезд, чтобы не допустить распространения инфекции. Помимо этого, в республике действовали режим самоизоляции, а также комендантский час. Летом ограничения смягчались, но позже власти вновь запретили въезд туристам.

Автор
Наталия Анисимова
Чечня Рамзан Кадыров медицинские маски коронавирус
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