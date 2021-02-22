Главный инфекционист США допустил сохранение масочного режима в 2022 году

Говорить об отмене масочного режима можно будет только после значительного снижения суточного прироста заразившихся и вакцинации подавляющее большинства населения, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи

В США в следующем году, возможно, сохранится требование об обязательном ношении масок в общественных местах. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«Я думаю, что это возможно», — ответил Фаучи на соответствующий вопрос ведущей.

По словам главного инфекциониста США, он смог бы спокойно объявить о необходимости отмены масочного режима только после значительного снижения суточного прироста заразившихся и вакцинации подавляющего большинства населения, или когда угроза распространение коронавируса станет «минимальной».

Власти США впервые выпустили требование об обязательном ношении масок только в 2021 году. С 1 февраля жители должны надевать их в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах. Требование носить маски не распространяется на детей младше двух лет и лиц с определенными медицинскими противопоказаниями.