Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 13:58
Минздрав внес людей старше 60 лет в приоритетную группу для вакцинации Общество, 22:06 В сенате приступили к обсуждению импичмента Трампа Политика, 22:04 Массимо Каррера возглавил итальянский клуб третьего дивизиона Спорт, 21:40 Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок Общество, 21:25 «Невероятно настоящий». Коллеги Кирилла Серебренникова — о работе с ним Стиль, 21:20 Журналист сообщил о возможном переносе матча НХЛ с участием Овечкина Спорт, 21:19 В сенате США начались слушания по импичменту Трампа. Прямая трансляция Политика, 21:13 Захарова ответила на заявления об унижении Борреля в России Политика, 21:13 Столтенберг объяснил усиление НАТО в Черном море действиями России Политика, 21:12 Путем действия: как Кирилл Серебренников изменил театр и нас Стиль, 21:00 «Политика имеет ключевое значение». Как санкции могут навредить инвестору Инвестиции, 20:49 «Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay Финансы, 20:36 В США назвали причину крушения вертолета Коби Брайанта Спорт, 20:35 «Газпром» подтвердил сроки окончания монтажа «Северного потока-2» в Дании Бизнес, 20:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок. В то же время власти попросили тех, кто не переболел коронавирусом или недавно вакцинировался, беречься и все же использовать средства защиты
Александр Бречалов
Александр Бречалов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Удмуртии на этой неделе отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей. Трансляция велась на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в республике] будет носить рекомендательный характер», — объявил Бречалов. Отмену обязательного ношения масок он объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом.

В то же время Бречалов попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и все же носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, магазинах и театрах.

По словам главы республики, отменяя требование, он надеется «на элемент общественного договора». «Мы, естественно, идем навстречу предпринимателям. Но при этом [продавцы] за прилавком магазинов должны находиться в масках», — добавил Бречалов.

В Роспотребнадзоре оценили срок отмены масочного режима
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии с 10 февраля также снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.

С конца января суточный прирост заразившихся коронавирусом в Удмуртии начал резко снижаться. Если 21 января в республике зарегистрировали 190 новых заболевших, то ко 2 февраля показатель упал до 90 человек. Всего с начала пандемии в Удмуртии выявили 26,4 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Умер от заболевания 541 человек.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Какие ошибки делают руководители при постановке сотрудникам целей

Масочный режим в России действует с 28 октября 2020 года. Роспотребнадзор предписал соблюдать это требование в «местах массового пребывания людей», в общественном транспорте, такси, «на парковках и в лифтах». 18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о действии масочного режима во всех регионах России. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что вводить масочный режим по всей России не имеет смысла. Он напомнил, что решения об отдельных мерах принимают власти регионов.

По прогнозу заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, повсеместный масочный режим в России могут отменить уже в этом году. В то же время опрошенные РБК вирусологи оказались настроены менее оптимистично. По их оценке, от обязательного ношения масок и перчаток в лучшем случае получится отказаться не раньше конца весны, в худшем же проститься с масками не получится даже летом.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова
Удмуртия медицинские маски коронавирус Александр Бречалов
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре оценили срок отмены масочного режима
Общество
Власти Подмосковья предложили способ утилизировать медицинские маски
Бизнес
Власти Москвы напомнили о необходимости носить маски на танцполе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter