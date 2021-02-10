Роспотребнадзор напомнил о требовании носить маски после решений регионов

Глава ведомства Анна Попова заявила, что требование носить маски пока не отменяется и их нужно использовать. Она подчеркнула, что стабилизация ситуации с коронавирусом возможна только при соблюдении обязательных мер

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Маски необходимо продолжать носить, пока это требование не отменяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Удмуртия, а вслед за ней и Чечня заявили об отмене обязательного ношения масок, мера стала рекомендательной. При этом в регионах посоветовали носить средства защиты тем, кто входит в группу риска, в том числе людям, которые не переболели COVID-19 или недавно сделали прививку от этого заболевания.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил такое решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирус. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что соответствующее решение было принято после изучения эпидемиологической обстановки, которая складывается «благоприятным образом».