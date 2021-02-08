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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре оценили срок отмены масочного режима

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Повсеместный масочный режим в России могут отменить уже в этом году, заявила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, передает «РИА Новости».

«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», — считает Пшеничная.

По ее словам, для окончания эпидемии иммунитет к коронавирусу должен появиться не менее чем у 60–70% населения.

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В конце января о том, что в 2021 году в России можно будет отказаться от обязательного ношения масок, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это связано в том числе и с тем, что в стране идет масштабная вакцинация против COVID-19.

Опрошенные РБК вирусологи также допускали, что масочный режим могут отменить уже весной или летом.

Так, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева говорила, что считает одними из ключевых факторов для этого сезонное снижение числа болеющих ОРВИ и вакцинацию, а доктор биологических наук Алексей Аграновский отмечал, что антиковидные меры также снизят традиционный для весны всплеск распространения респираторных заболеваний.

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«Почти все носят маски. <...> Если текущая ситуация сохранится, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — сказал эксперт.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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