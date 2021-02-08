В Роспотребнадзоре оценили срок отмены масочного режима

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Повсеместный масочный режим в России могут отменить уже в этом году, заявила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, передает «РИА Новости».

«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», — считает Пшеничная.

По ее словам, для окончания эпидемии иммунитет к коронавирусу должен появиться не менее чем у 60–70% населения.

В конце января о том, что в 2021 году в России можно будет отказаться от обязательного ношения масок, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это связано в том числе и с тем, что в стране идет масштабная вакцинация против COVID-19.