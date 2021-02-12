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Пандемия коронавируса ,  
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Удмуртия отказалась смягчать масочный режим после критики Татарстана

Власти Удмуртии оставили требование носить маски. Ранее глава Татарстана раскритиковал их решение смягчить масочный режим. По словам Минниханова, даже если у человека есть антитела, он может быть носителем вируса

Власти Удмуртии решили не отменять обязательное ношение защитных масок после критики со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, следует из распоряжения главы региона Александра Бречалова. Документ опубликован на сайте правительства Удмуртии.

Ранее Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в Удмуртии станет рекомендательным. Однако этого пункта в его новом распоряжении нет. В то же время другие послабления, которые анонсировал глава республики, в документе прописаны. Среди них — возобновление работы театров, концертных залов и музеев, а также разрешение на проведение спортивных мероприятий.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Удмуртии.

Решение отменить обязательный масочный режим Бречалов объяснял тем, что многие жители уже переболели коронавирусом. Однако Минниханов отметил, что даже если у человека есть антитела, он может быть носителем вируса. Он назвал решение властей Удмуртии неправильным и добавил, что в Татарстане отменять масочный режим не планируется.

Роспотребнадзор напомнил о требовании носить маски после решений регионов
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вслед за Удмуртией обязательный масочный режим отменила Чечня. «К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», — пояснил глава республики Рамзан Кадыров.

Однако после решений властей Удмуртии и Чечни Роспотребнадзор напомнил, что требование носить маски в России пока не отменяется. В Кремле, в свою очередь, напомнили, что решение о принятии или отмене особых мер принимают сами власти регионов исходя из ситуации с коронавирусом на местах.

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С конца января суточный прирост заразившихся коронавирусом в Удмуртии начал падать. Если 21 января в республике зарегистрировали 190 новых заболевших, то ко 2 февраля показатель упал до 90 человек. За минувшие сутки в Удмуртии выявили 99 новых заразившихся.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 26,7 тыс. заразившихся COVID-19, сообщил оперативный штаб. Из них 23,4 тыс. человек уже выздоровели, лечиться продолжают 2,7 тыс. Умерли от заболевания 554 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Виктория Полякова
При участии
Любовь Порываева
Удмуртия медицинские маски коронавирус
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