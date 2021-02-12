Удмуртия отказалась смягчать масочный режим после критики Татарстана

Власти Удмуртии оставили требование носить маски. Ранее глава Татарстана раскритиковал их решение смягчить масочный режим. По словам Минниханова, даже если у человека есть антитела, он может быть носителем вируса

Власти Удмуртии решили не отменять обязательное ношение защитных масок после критики со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, следует из распоряжения главы региона Александра Бречалова. Документ опубликован на сайте правительства Удмуртии.

Ранее Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в Удмуртии станет рекомендательным. Однако этого пункта в его новом распоряжении нет. В то же время другие послабления, которые анонсировал глава республики, в документе прописаны. Среди них — возобновление работы театров, концертных залов и музеев, а также разрешение на проведение спортивных мероприятий.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Удмуртии.

Решение отменить обязательный масочный режим Бречалов объяснял тем, что многие жители уже переболели коронавирусом. Однако Минниханов отметил, что даже если у человека есть антитела, он может быть носителем вируса. Он назвал решение властей Удмуртии неправильным и добавил, что в Татарстане отменять масочный режим не планируется.