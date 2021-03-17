Рогозин понадеялся «выключить злополучный Twitter»

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сможет отказаться от социальной сети Twitter примерно спустя год, когда изменится информационная повестка, передает корреспондент РБК.

«Пройдет год, наверное, когда пойдут первые результаты нашей работы. Тогда и изменится сама информационная повестка, и я наконец-то смогу выключить этот злополучный Twitter вместе с телефоном», — сказал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», Twitter ему не нужен. «Мне вообще это не нужно, я просто помогаю пресс-службе», — пояснил он.

Он добавил, что сейчас — непростой период, с этим он уже сталкивался во время своей работы в правительстве. По его словам, первые три года работы «был хайп и много резкой критики».