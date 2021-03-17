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Рогозин понадеялся «выключить злополучный Twitter»

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сможет отказаться от социальной сети Twitter примерно спустя год, когда изменится информационная повестка, передает корреспондент РБК.

«Пройдет год, наверное, когда пойдут первые результаты нашей работы. Тогда и изменится сама информационная повестка, и я наконец-то смогу выключить этот злополучный Twitter вместе с телефоном», — сказал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», Twitter ему не нужен. «Мне вообще это не нужно, я просто помогаю пресс-службе», — пояснил он.

Он добавил, что сейчас — непростой период, с этим он уже сталкивался во время своей работы в правительстве. По его словам, первые три года работы «был хайп и много резкой критики».

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Фото:Global Look Press

«Все говорили о ржавых заводах ОПК, ничего у вас не получится. Вспоминали срывы каких-то программ, а потом пошла техника на параде новая. «Армата» пошла, «Бумеранги» и так далее, новые самолеты», — сказал Рогозин. Он добавил, что после этого критика сменилась положительными отзывами в адрес армии.

10 марта Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Twitter: скорость работы соцсети на мобильных и стационарных устройствах была замедлена. Регулятор обвинил Twitter в отказе удалять материалы с детской порнографией, призывами к совершению суицида несовершеннолетними и информацией об использовании наркотиков. В самой социальной сети эти обвинения отвергли, указав, что публикация такого рода материалов для компании неприемлема. 16 марта Роскомнадзор заявил, что заблокирует доступ к Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.

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