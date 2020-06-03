Страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Личный аккаунт главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей госкорпорации, соответствующая информация появилось в описании страницы. Это также подтвердили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Там пояснили, что решение было принято из-за того, что у страницы Рогозина «большое количество подписчиков».

«Поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

У аккаунта @rogozin более 766,7 тыс. подписчиков.

Материал дополняется