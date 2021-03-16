Роскомнадзор отвел Twitter месяц до блокировки

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Доступ к социальной сети Twitter в России может быть заблокирован через месяц, если с сервиса не будет удалена запрещенная информация, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, передал ТАСС.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения», — сказал он.

Материал дополняется.