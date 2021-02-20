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Технологии и медиа ,  
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Рогозин отреагировал на посадку ровера США на Марс мемами

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter два мема после благополучной посадки марсохода американского космического агентства NASA на Марс.

Первое изображение — фотография Рогозина, которую добавили на снимок с поверхности Марса, отправленный ровером. «Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал он.

На втором коллаже изображена группа «марсиан» с плакатами «Янки, убирайтесь домой!» (в 1960-е этот лозунг, в частности, адресовался американским военным, размещенным на базе в Гуантанамо на Кубе) и «Марс для марсиан». Позже запись была удалена со страницы Рогозина в Twitter.

В четверг, 18 февраля, американский ровер Perseverance успешно совершил посадку на Марсе, после чего отправил первые снимки на Землю.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал посадку марсохода «достоянием человечества», «Роскосмос» поздравил NASA с этим событием.

Посадка марсохода NASA. Видео
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Ракета-носитель Atlas V с марсоходом была запущена с космодрома на мысе Канаверал 30 июля 2020 года. За полгода полета к Марсу космический корабль преодолел расстояние почти в 500 млн км. Цель миссии — поиск на планете следов бактериальной жизни.

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