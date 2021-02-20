Рогозин отреагировал на посадку ровера США на Марс мемами

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter два мема после благополучной посадки марсохода американского космического агентства NASA на Марс.

Первое изображение — фотография Рогозина, которую добавили на снимок с поверхности Марса, отправленный ровером. «Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал он.

На втором коллаже изображена группа «марсиан» с плакатами «Янки, убирайтесь домой!» (в 1960-е этот лозунг, в частности, адресовался американским военным, размещенным на базе в Гуантанамо на Кубе) и «Марс для марсиан». Позже запись была удалена со страницы Рогозина в Twitter.