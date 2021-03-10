Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить сервис

Twitter обеспокоен попытками ограничить общение в сети. Сервис заявил, что сексуальная эксплуатация детей неприемлема, а пропаганда суицида запрещена на платформе. Претензии РКН были вызваны отказом удалять публикации на эти темы

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Twitter «глубоко обеспокоен участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете». Так сервис отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу.

«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», — говорится в заявлении американской компании (цитата по Reuters).

Роскомнадзор объявил о своем решении утром 10 марта, обвинив соцсеть в том, что она с 2017 года не удаляет противозаконный контент. Речь идет о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и о детской порнографии. Ранее ведомство обвинило сервис в «злостном нарушении» российских законов.

В сообщении Twitter, которое приводит The Wall Street Journal, говорится, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, пропаганда самоубийства противоречит правилам сервиса, а использование платформы для покупки и продажи наркотиков запрещено.