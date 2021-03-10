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Ограничение работы Twitter ,  
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Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить сервис

Twitter обеспокоен попытками ограничить общение в сети. Сервис заявил, что сексуальная эксплуатация детей неприемлема, а пропаганда суицида запрещена на платформе. Претензии РКН были вызваны отказом удалять публикации на эти темы
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Фото: Jeff Chiu / AP
Фото: Jeff Chiu / AP

Twitter «глубоко обеспокоен участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете». Так сервис отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу.

«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», — говорится в заявлении американской компании (цитата по Reuters).

Роскомнадзор объявил о своем решении утром 10 марта, обвинив соцсеть в том, что она с 2017 года не удаляет противозаконный контент. Речь идет о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и о детской порнографии. Ранее ведомство обвинило сервис в «злостном нарушении» российских законов.

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В сообщении Twitter, которое приводит The Wall Street Journal, говорится, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, пропаганда самоубийства противоречит правилам сервиса, а использование платформы для покупки и продажи наркотиков запрещено.

Как заявили в Роскомнадзоре, на первом этапе будет замедлен доступ к сервису с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств. Там пояснили, что используемый механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента, без ограничения передачи текстовых сообщений.

Если этой меры окажется недостаточно, то в будущем доступ к Twitter могут заблокировать. Замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил, что другие платформы тоже могут подвергнуться замедлению работы в случае нарушения норм российского законодательства.

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Вечером 10 марта ведомство направило в суд три протокола в отношении Twitter за игнорирование требований удалить противоправную информацию (ст. 13.41 КоАП).

По словам опрошенных РБК провайдеров, для ограничения скорости работы Twitter Роскомнадзор может использовать оборудование, установленное на сетях операторов связи в соответствии с законом о суверенном Рунете, вступившем в силу в июне 2019 года. По нему все российские операторы должны установить специальное оборудование, через которое ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика в случае возникновения угроз целостности и безопасности работы интернета.

После того, как Роскомнадзор объявил об ограничениях в отношении Twitter, клиенты разных российских провайдеров стали жаловаться на проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. О сбоях также сообщили финансовые организации и «Почта России».

В Министерстве цифрового развития заявили, что проблемы с доступом к сайтам госструктур не имеют отношения с работами по замедлению Twitter, по данным ведомства, они были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома». К середине дня провайдер сообщил, что сбои устранены и сайты работают нормально.

Автор
Наталия Анисимова
Twitter Роскомнадзор интернет
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