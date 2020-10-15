Рогозин попросил вернуть ему аккаунт в Twitter после рекорда «Союза»

Он объяснил это желанием рассказать, как «Роскосмосу» удалось подготовить рекордно короткий полет к МКС. В начале июня контроль над личным аккаунтом Рогозина в Twitter перешел к госкорпорации

Дмитрий Рогозин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин вернул свой аккаунт в Twitter через четыре месяца после того, как он перешел к «Роскосмосу». Об этом сообщил сам глава госкорпорации, отметив, что попросил аккаунт обратно.

«Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полет к #МКС», — написал Рогозин.

Важным событием, о котором упоминал Рогозин, стал рекордно короткий полет корабля «Союз МС-17» к Международной космической станции (МКС), он занял три часа и три минуты. Корабль совершил два витка вокруг Земли. Он доставил на МКС российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

После того, как аккаунт Twitter перешел к нему, Рогозин опубликовал несколько постов, описывая подготовку и сопутствующие полету «Союза» события. В частности, он написал, что пуск грузового корабля «Прогресс», который достиг МКС «примерно за 3 часа 20 минут по двухвитковой схеме», убедил его «показать уникальные возможности «цифрового» корабля «Союз МС» в связке с ракетой «Союз-2.1.а», которые дают высокую точность выведения».