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Ограничение работы Twitter ,  
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Роскомнадзор замедлил трафик Twitter. Что важно знать об ограничениях

Роскомнадзор впервые применил техническую возможность замедления трафика, снизив скорость работы Twitter. Меры должны стать «реактивно-сигнальными» для других соцсетей, отказывающихся выполнять российские законы, считают эксперты
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С 10 марта скорость работы сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России будет замедлена. Как объяснил Роскомнадзор, «первичное замедление скорости работы сервиса» (на первом этапе доступ замедлен для половины стационарных устройств и всех мобильных) стало мерой, призванной принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента». При этом в службе не исключают — меры против сервиса могут быть ужесточены «вплоть до блокировки» доступа, если Twitter по-прежнему будет игнорировать требования.

Как пояснил замглавы ведомства Вадим Субботин, Роскомнадзор попытался «свести к минимуму неудобства для пользователей Twitter», замедлив только передачу фото- и видеоконтента, но не текстовых сообщений.

В Twitter вечером в среду заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

Почему власти решили впервые использовать режим замедления и кому оно еще может грозить, разбирался РБК.

Почему решили замедлять Twitter

Претензий к Twitter у российского регулятора много и копятся они давно, следует из его пояснений. C 2017 года сервис не удалял контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков. За последние почти четыре года служба направила сервису «свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций», к текущему моменту неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией. «Демонстративным» игнорированием из «последних ярких примеров» Роскомнадзор также назвал бездействие сервиса, несмотря на требование удалить контент с призывом к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года.

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Фото:Scott Eells / Bloomberg

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В конце 2020 года в России были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым владельцы соцсетей должны сами выявлять запрещенную информацию и незамедлительно ограничивать доступ к ней. Помимо Twitter протоколы о неудалении запрещенной информации, в том числе с призывами к участию в несогласованных акциях и суициду, Роскомнадзор на прошлой неделе составил в отношении Facebook, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube. «ВКонтакте» уже оштрафовали на 1,5 млн руб.

Опрошенные РБК эксперты уверены, что замедление работы Twitter выходит за пределы регулирования действий одной компании. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в разговоре с РБК назвал замедление трафика Twitter первым шагом и «отрезвляющей мерой» для других иностранных соцсетей. «Это не частная история Роскомнадзора и Twitter, это общие требования российского законодательства. Зарубежные компании должны понять, что если они не готовы выполнять наши требования, то они не будут здесь работать и зарабатывать деньги», — указал он. При этом Хинштейн отметил, что полная блокировка Twitter оказалась бы чрезвычайной мерой, в результате которой пострадали бы все пользователи сервиса. «Я рассчитываю, что руководство Twitter, узнав о произошедшем, пойдет на диалог. Но я не исключаю, что в качестве крайней меры возможна и полная блокировка», — рассуждает депутат. По словам спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, государство последовательно и постепенно устанавливает свой суверенитет в информационном пространстве. «Выбираются наиболее мягкие и нетравматичные для граждан сценарии, поэтому Twitter и замедлили. Для всех глобальных провайдеров возможности сотрудничества с национальными регуляторами остаются открытыми», — считает он.

Политолог Александр Пожалов также посчитал действия Роскомнадзора «реактивно-сигнальными для администрации других соцсетей, которые играют более существенную роль в продвижении политического контента в России»: «Российские власти исходят из того, что в 2021 году США будут активно вмешиваться во внутриполитические процессы в России, в том числе продвигать через американские соцсети дискредитирующий власть контент в ходе выборов в Госдуму и возможных связанных с ними протестов».

Как ограничили скорость работы Twitter

Выбор метода «наказания» для Twitter — замедление трафика, а не полная блокировка — источник РБК, близкий к администрации президента, объяснил так: никто не хотел повторить ошибку, как с Telegram, когда блокировка мессенджера не дала ощутимых результатов, и ждали, когда соответствующие технические возможности будут отработаны. Twitter, по словам собеседника, выбрали потому, что изо всех иностранных соцсетей он наименее популярен в России. Дальнейших действий в отношении других соцсетей, будь то замедление работы или блокировка, власти пока применять не намерены, утверждает источник РБК.

По данным MediaScope, ежемесячная аудитория Twitter в России на декабрь 2020 года составляла 11,4 млн человек на десктопах и мобильных устройствах. Для сравнения: аналогичный показатель у YouTube — 79,4 млн человек, «ВКонтакте» — 73,41 млн, Instagram — 60,18 млн.

Источник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров объяснил, что Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter с помощью оборудования, установленного на сетях операторов в рамках реализации так называемого закона о суверенном Рунете. Речь идет о принятых в 2019 году поправках в законы «О связи» и «Об информации...», согласно которым на сетях всех операторов страны должны быть установлены специальные технические средства для противодействия угрозам извне, а также блокировки доступа к запрещенным в России ресурсам. Ограничение доступа к Twitter — первый публичный случай применения этого оборудования. Хотя власти ранее неоднократно подчеркивали, что закон направлен не на внутренние ограничения, а на то, чтобы «не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей».

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, Роскомнадзор мог квалифицировать Twitter как угрозу в сети связи. Согласно закону, при возникновении угроз ведомство может управлять маршрутизацией трафика, а создание более сложного маршрута может привести к снижению скорости доступа к соцсети. В самом Роскомнадзоре подтвердили, что противодействие ограничению доступа к запрещенной в России информации относится к угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования на территории России.

Кто еще может пострадать

После появления заявления об ограничениях в отношении Twitter Антон Горелкин, член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил, что меры по замедлению работы могут быть наложены и на Facebook, хотя тот «иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора».

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Кроме Twitter с проблемами в работе в среду, 10 марта, столкнулись и другие сервисы. Так, исследователь сетевых блокировок под псевдонимом ValdikSS обнаружил, что Роскомнадзор замедлил не только сайт Twitter, но и все ресурсы, содержащиеся в домене t.co. Среди них оказались сайты Russia Today, Microsoft, Reddit, Github, специальный домен Google для раздачи различных файлов, включая медиа и др. ресурсы. Карен Казарян объяснил причины возможного сбоя у схожих в написании сервисов: «В момент соединения с Twitter происходит следующая процедура. Грубо говоря, вы задаете вопрос, сайт отвечает, вы обмениваетесь небольшим объемом незашифрованной информации. Используется строка с адресом ресурса. Оборудованию нужно анализировать, есть ли в этой строке искомые нам адреса, Twitter либо его инфраструктуры. И отправлять пакетную блокировку, в результате чего соединение сбрасывается, ресурс начинает сбоить, но он не блокируется целиком». Но в Роскомнадзоре связали проблемы этих ресурсов со сбоем работы дата-центра хостинг-провайдера OVH в Страсбурге.

В начале 2018 года, когда Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram, это вызвало проблемы в работе ряда других ресурсов, из-за того что мессенджер постоянно менял IP-адреса, а ведомство в ответ блокировало их целыми блоками. Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что после неудачных попыток блокировки Telegram Роскомнадзор пытается выполнить свою задачу регулирования медиапространства «очень медленными и аккуратными шагами». «Половинчатый» вариант наказания Twitter за правонарушения говорит о том, что власти до сих пор сами не решили, как они будут дальше взаимодействовать с зарубежными сервисами. Если заблокировать Facebook, начнется много шума. Среди крупных зарубежных сервисов Twitter является самым слабым игроком на российском рынке, поэтому на нем удобно протестировать, например, поведение пользователей после таких действий, начнут ли они пользоваться VPN и т.д.», — резюмирует Клименко.

Почему перестали работать сайты банков и Кремля

Проблемы с доступом в среду, 10 марта, также возникли у целого ряда как частных, так и госструктур: практически одновременно в середине дня пользователи начали сообщать о сбоях в работе сайтов госорганов (включая сайт Кремля), нескольких финансовых организаций, таких как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, QIWI и др. Как заявил представитель Минцифры, проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети «Ростелеком»: «Компания принимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети». По информации ведомства, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter.

Авторы
Владислав Скобелев, Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
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