Рогозин поспорил c Маском о конкуренции после обвинения SpaceX в демпинге

Ранее глава «Роскосмоса» обвинил SpaceX Илона Маска в демпинге. После этого предприниматель обратил внимание на одноразовость использования российских ракет. В ответ на это Рогозин заявил, что «в указаниях не нуждается»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава компании SpaceX Илон Маск обменялись критическими замечаниями в Twitter после того, как глава госкорпорации обвинил американского предпринимателя в демпинге.

В пятницу, 10 апреля, Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена снизить цены на пусковые услуги более чем на 30%, отвечая таким образом на демпинг со стороны американских компаний. При этом он упомянул о том, что рыночная цена пуска SpaceX составляет около $60 млн, но NASA платит за те же услуги «от полутора до четырех раз больше».

После этого Илон Маск написал в Twitter, что проблема российских ракет в том, что они не подходят для повторного использования. «Ракеты SpaceX на 80% многоразовые, их [российские] — на 0%. Это актуальная проблема», — написал бизнесмен.

Дмитрий Рогозин ответил на это постом на своей странице в соцсети, написав, что «Роскомос» не нуждается в указаниях Вашингтона. «Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с Президентом России», — отметил глава госкорпорации.