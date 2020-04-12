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Рогозин поспорил c Маском о конкуренции после обвинения SpaceX в демпинге

Ранее глава «Роскосмоса» обвинил SpaceX Илона Маска в демпинге. После этого предприниматель обратил внимание на одноразовость использования российских ракет. В ответ на это Рогозин заявил, что «в указаниях не нуждается»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава компании SpaceX Илон Маск обменялись критическими замечаниями в Twitter после того, как глава госкорпорации обвинил американского предпринимателя в демпинге.

В пятницу, 10 апреля, Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена снизить цены на пусковые услуги более чем на 30%, отвечая таким образом на демпинг со стороны американских компаний. При этом он упомянул о том, что рыночная цена пуска SpaceX составляет около $60 млн, но NASA платит за те же услуги «от полутора до четырех раз больше».

После этого Илон Маск написал в Twitter, что проблема российских ракет в том, что они не подходят для повторного использования. «Ракеты SpaceX на 80% многоразовые, их [российские] — на 0%. Это актуальная проблема», — написал бизнесмен.

Дмитрий Рогозин ответил на это постом на своей странице в соцсети, написав, что «Роскомос» не нуждается в указаниях Вашингтона. «Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с Президентом России», — отметил глава госкорпорации.

В отдельном посте он назвал слова Маска о повторном использовании ракет цинизмом и лицемерием. Рогозин написал, что «оппоненты» лоббируют санкции против России и используют демпинг вместо честной борьбы на рынке. «А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень», — написал Рогозин.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
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