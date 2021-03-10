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Власти России ограничили работу Twitter. Главное

РКН обвинил Twitter в многочисленных нарушениях и неудалении запрещенной информации. Работу соцсети в России начали замедлять: для этого можно использовать оборудование, установленное по закону о «суверенном Рунете»
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Что случилось

  • Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы соцсети Twitter. Ограничение коснется всех мобильных устройств и 50% стационарных.
  • Это первый случай в России, когда Роскомнадзор принимает подобные меры против интернет-ресурса.
  • Ведомство обвинило социальную сеть в неудалении противозаконного контента. По версии ведомства, с 2017 года РКН направил больше 28 тыс. требований об удалении контента. На 10 марта 2021 года неудаленными остаются 2569 материалов с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков.

Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России
Технологии и медиа
Фото:Kostis Ntantamis / ZUMA / ТАСС

  • Если Twitter продолжит не исполнять требования Роскомнадзора, он может быть заблокирован в России, пригрозили в ведомстве.
  • Сервис Downdetector начал фиксировать всплеск жалоб пользователей из России на работу Twitter. Они жалуются на проблемы с работой сайта и входом в аккаунт.

Кого еще могут коснуться новые меры

  • Помимо Twitter протоколы о неудалении запрещенной информации, в том числе с призывами к участию в несогласованных акциях и к суициду, Роскомнадзор 5 марта составил в отношении Facebook, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube. «Вконтакте» уже оштрафовали на 1,5 млн руб.
  • Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что следующим кандидатом на замедление скорости работы в России может стать Facebook. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин также сообщил, что ограничения могут быть наложены и на другие платформы, но называть конкретные ресурсы не стал.

Почему РКН замедляет работу Twitter

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  • Неудаление запрещенной информации подпадает под ст. 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации»). Эта статья была внесена в КоАП в соответствии с поправками в законодательство, принятыми в конце прошлого года.
  • Максимальная санкция по этой статье — штраф в размере 8 млн руб., а если нарушение совершено повторно — штраф в размере до пятой части выручки компании.

Операторы оценили возможности Роскомнадзора по замедлению Twitter
Технологии и медиа
Фото:Omar Marques / Zuma / Global Look Press

  • Поправки внесли в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с ними владельцы соцсетей должны сами выявлять запрещенную информацию и незамедлительно ограничивать доступ к ней.

Как это будет работать

  • Как пояснил РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона о суверенном Рунете.
  • Провайдер «ЭР-Телеком Холдинг» сообщил, что ограничение скорости работы Twitter в России технически реализуемо. В компании подтвердили, что это может быть осуществлено независимо от операторов связи. «К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут не загружаться изображения или видеоконтент», — пояснили в «ЭР-Телеком Холдинг».
Автор
Георгий Тадтаев
Twitter Роскомнадзор законы замедление
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