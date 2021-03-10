Власти России ограничили работу Twitter. Главное

РКН обвинил Twitter в многочисленных нарушениях и неудалении запрещенной информации. Работу соцсети в России начали замедлять: для этого можно использовать оборудование, установленное по закону о «суверенном Рунете»

Что случилось

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы соцсети Twitter. Ограничение коснется всех мобильных устройств и 50% стационарных.

Это первый случай в России, когда Роскомнадзор принимает подобные меры против интернет-ресурса.

Ведомство обвинило социальную сеть в неудалении противозаконного контента. По версии ведомства, с 2017 года РКН направил больше 28 тыс. требований об удалении контента. На 10 марта 2021 года неудаленными остаются 2569 материалов с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков.