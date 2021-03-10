Технологии и медиа , 10 мар, 11:39
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Власти России ограничили работу Twitter. Главное
РКН обвинил Twitter в многочисленных нарушениях и неудалении запрещенной информации. Работу соцсети в России начали замедлять: для этого можно использовать оборудование, установленное по закону о «суверенном Рунете»
Что случилось
- Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы соцсети Twitter. Ограничение коснется всех мобильных устройств и 50% стационарных.
- Это первый случай в России, когда Роскомнадзор принимает подобные меры против интернет-ресурса.
- Ведомство обвинило социальную сеть в неудалении противозаконного контента. По версии ведомства, с 2017 года РКН направил больше 28 тыс. требований об удалении контента. На 10 марта 2021 года неудаленными остаются 2569 материалов с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков.
- Если Twitter продолжит не исполнять требования Роскомнадзора, он может быть заблокирован в России, пригрозили в ведомстве.
- Сервис Downdetector начал фиксировать всплеск жалоб пользователей из России на работу Twitter. Они жалуются на проблемы с работой сайта и входом в аккаунт.