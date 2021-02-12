Полиция Москвы снова предостерегла от участия в несогласованных акциях

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Столичная полиция порекомендовала гражданам не выходить на несогласованные протестные акции и напомнила, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена административная, а в ряде случаев — уголовная ответственность. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям», — отметили в ГУ МВД.

В ведомстве напомнили, что после несогласованных протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля граждане, нарушившие законодательство, были доставлены в отделения полиции для привлечения к административной ответственности. Также были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), 267 (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) и 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ранее в министерстве сообщали, что всего против участников акций было возбуждено порядка 90 уголовных дел.