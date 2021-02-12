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Дело Навального ,  
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Полиция Москвы снова предостерегла от участия в несогласованных акциях

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичная полиция порекомендовала гражданам не выходить на несогласованные протестные акции и напомнила, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена административная, а в ряде случаев — уголовная ответственность. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям», — отметили в ГУ МВД.

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В ведомстве напомнили, что после несогласованных протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля граждане, нарушившие законодательство, были доставлены в отделения полиции для привлечения к административной ответственности. Также были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), 267 (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) и 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ранее в министерстве сообщали, что всего против участников акций было возбуждено порядка 90 уголовных дел.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», 23 января в по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек. На акциях 31 января и 2 февраля были задержаны 5 тыс. и 1,5 тыс. человек. Министерство внутренних дел официальное число задержанных не раскрыло.

Координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков ранее сообщил планы проведения акции: «Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко. <...> Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram».

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После этого Генеральная прокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили организаторов акции и социальные сети, что за призывы к несанкционированным мероприятиям и массовым беспорядкам грозит уголовная ответственность.

17 января Навального арестовали после того, как он прибыл в Россию из Германии, где проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». По данным властей ФРГ, политик был отравлен химическим веществом из группы яда «Новичок». Российские врачи не нашли подтверждений отравления оппозиционера.

2 февраля Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Оппозиционеру зачли девять месяцев, проведенных под домашним арестом, поэтому он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

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