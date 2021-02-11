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Организаторам «фонариков» за Навального пригрозили уголовными делами

Генпрокуратура, СК и МВД выступили с предупреждениями о недопустимости несогласованных акций и ответственности за участие в них. Ранее сторонники Навального анонсировали акцию с фонариками 14 февраля

Генеральная прокуратура предупредила организаторов акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и социальные сети о незаконности призывов к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам.

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — подчеркивается в распространяемом Генпрокуратурой предупреждении (есть у РБК).

С аналогичным предупреждением выступил и Следственный комитет. Там напомнили, что участие в несогласованных митингах имеет серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности.

В Генпрокуратуре предложили заочно наказывать организаторов протестов
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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление», — заявили в пресс-службе СК.

В МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать карантинные меры в связи с COVID-19, в связи с чем массовые акции запрещены. В полиции отметили, что митинги запрещены и на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

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Ранее координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков рассказал о планах проведения новой акции: «Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко <...>. Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram».

После этого в Генпрокуратуре предложили привлекать организаторов несогласованных протестных акций к административной ответственности заочно, а социальные сети, в которых распространяются призывы к протестам, наказывать рублем.

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Леонид Волков

Навального задержали 17 января в Шереметьево, куда он прилетел из Германии после лечения. 2 февраля состоялся суд, который сменил оппозиционеру условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок. Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что Навальный систематически нарушал условия отбывания наказания, и дал ему два года и восемь месяцев колонии общего режима.

В связи с задержанием, арестом и решением суда по Навальному во многих российских городах 23, 31 января и 2 февраля прошли несанкционированные акции протеста. По данным правозащитников, в эти дни были задержаны около 12 тыс. человек по всей стране.

МВД заявило об осознанном участии несовершеннолетних в акциях протеста
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Фото:Владислав Шатило / РБК

4 февраля Волков, находящийся с 2020 года за границей, сообщил, что соратники Навального не планируют новые акции в его поддержку до весны. По словам руководителя штабов, еженедельные митинги приведут к уменьшению численности и разочарованию людей.

После этого у родителей Волкова в Екатеринбурге прошли обыски. Самого политика объявили в межгосударственный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в протестные акции.

Автор
Михаил Котляр
Генпрокуратура митинги Алексей Навальный
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