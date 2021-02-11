Организаторам «фонариков» за Навального пригрозили уголовными делами

Генпрокуратура, СК и МВД выступили с предупреждениями о недопустимости несогласованных акций и ответственности за участие в них. Ранее сторонники Навального анонсировали акцию с фонариками 14 февраля

Генеральная прокуратура предупредила организаторов акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и социальные сети о незаконности призывов к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам.

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — подчеркивается в распространяемом Генпрокуратурой предупреждении (есть у РБК).

С аналогичным предупреждением выступил и Следственный комитет. Там напомнили, что участие в несогласованных митингах имеет серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности.

«Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление», — заявили в пресс-службе СК.