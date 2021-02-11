МВД назвало число уголовных дел из-за митингов в поддержку Навального

Фото: Андрей Любимов / РБК

После проведения несанкционированных протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального против митингующих было возбуждено 90 уголовных дел. Об этом сообщается на портале Министерства внутренних дел России.

«Ведомство информирует, что по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе-феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел», — говорится в сообщении.

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