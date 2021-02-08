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МЧС назвало дату прощания с погибшими в Красноярске пожарными

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Церемония прощания с пожарными, погибшими при ликвидации пожара на складе автозапчастей в Красноярске, пройдет 9 февраля. Информация о времени церемонии опубликована на странице регионального отделения МЧС в социальной сети «ВКонтакте».

Церемония прощания с погибшими состоится 9 февраля 2021 года с 10:00 до 12.00 (06:00–08:00 мск) в городском Дворце культуры.

Мэр Красноярска заявил о смерти пропавших при тушении склада пожарных
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Трое пожарных — старшие прапорщики Анатолий Жалнерчик и Алексей Пузырев, а также сержант Максим Рябцев — погибли 3 февраля, во время тушения пожара площадью почти 4 тыс. кв. м на автоскладе «Автотрейд» в Красноярске. Спасатели направились на поиски работника склада, не успевшего выбраться из огня, и вскоре перестали выходить на связь с коллегами. Спасатели МЧС сначала обнаружили тело работника склада, тела пропавших пожарных нашли 4 февраля.

Указом губернатора Красноярского края Александра Усса 5 февраля был объявлен днем траура по погибшим в пожаре. Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении пожарных орденами Мужества.

После гибели пожарных СК задержал директора склада автозапчастей и начальника административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности.

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