Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Росгвардия сообщила о DDOS-атаке на сайт ведомства Общество, 12:24 Российского блогера задержали в Сербии по подозрению в шпионаже Спорт, 12:22 В ОНК сообщили о бунте задержанных в спецприемнике в Сахарово Общество, 12:22 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 12:17 «Яндекс» объяснил ночные десятибалльные пробки в Москве Общество, 12:14 ВТБ выявил рост трат россиян на электронику и гаджеты в январе на 70% Экономика, 12:03 Как научиться любить документальное кино — подкаст «Забегая вперед» Футурология, 12:00  В Красноярске после гибели пожарных задержали директора сгоревшего склада Общество, 11:54 Россиянка обыграла Симону Халеп на турнире в Мельбурне Спорт, 11:53 Мишустин сообщил о разработке сервиса по поиску работы в странах ЕАЭС Общество, 11:53 Рынок госзаказа столкнулся с беспрецедентными за всю историю изменениями Pro, 11:48 Путешествие из Москвы в Петербург по скоростной магистрали М11 РБК и Geely, 11:48 Навальный в зале суда по новому делу. Видео Политика, 11:41 В МХТ имени Чехова нашли мертвым мужчину Общество, 11:39
Общество ,  
0 

В Красноярске после гибели пожарных задержали директора сгоревшего склада

Задержаны директор и начальник административно-хозяйственного отдела фирмы, которой принадлежал сгоревший склад запчастей. В результате возгорания погибли трое пожарных и работник склада. Сегодня в Красноярском крае траур
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе автозапчастей
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе автозапчастей (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, унесшем жизни четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Последствия пожара на складе в Красноярске

Сейчас с ними проводятся следственные действия, готовится вынесение обвинения. В СК отметили, что намерены добиваться ареста руководителей владевшей сгоревшим складом фирмы.

Пожар на складе «Автотрейда» в Красноярске произошел утром 3 февраля. Огонь охватил площадь почти 4 тыс. кв. м. В ходе тушения с тремя пожарными была утеряна связь.

Пожар на складе в Красноярске. Видео
Общество

Позже мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что сотрудники МЧС погибли. Кроме того, жертвой возгорания стал работник склада. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших пожарных. 5 февраля в регионе объявили днем траура.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Станет ли это десятилетие повторением «ревущих двадцатых» — Bloomberg Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей

СК возбудил уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 2 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека).

Автор
Михаил Котляр
Красноярск пожар СК жертвы задержание
Материалы по теме
Путин посмертно наградил погибших на пожаре в Красноярске сотрудников МЧС
Общество
В Красноярском крае 5 февраля объявили днем траура по погибшим в пожаре
Общество
В Красноярске спасатели нашли тела погибших при тушении склада пожарных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter