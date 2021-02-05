В Красноярске после гибели пожарных задержали директора сгоревшего склада

Задержаны директор и начальник административно-хозяйственного отдела фирмы, которой принадлежал сгоревший склад запчастей. В результате возгорания погибли трое пожарных и работник склада. Сегодня в Красноярском крае траур

Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе автозапчастей (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, унесшем жизни четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Сейчас с ними проводятся следственные действия, готовится вынесение обвинения. В СК отметили, что намерены добиваться ареста руководителей владевшей сгоревшим складом фирмы.

Пожар на складе «Автотрейда» в Красноярске произошел утром 3 февраля. Огонь охватил площадь почти 4 тыс. кв. м. В ходе тушения с тремя пожарными была утеряна связь.