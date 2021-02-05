В Красноярске после гибели пожарных задержали директора сгоревшего склада
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, унесшем жизни четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
«Задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Сейчас с ними проводятся следственные действия, готовится вынесение обвинения. В СК отметили, что намерены добиваться ареста руководителей владевшей сгоревшим складом фирмы.
Пожар на складе «Автотрейда» в Красноярске произошел утром 3 февраля. Огонь охватил площадь почти 4 тыс. кв. м. В ходе тушения с тремя пожарными была утеряна связь.