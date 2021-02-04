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В Красноярском крае 5 февраля объявили днем траура по погибшим в пожаре

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим в пожаре на производственном складе. Об этом сообщается на сайте главы региона.

«Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. Память о мужестве, отваге, профессионализме красноярских спасателей, преданных своему служебному долгу, останется жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.

На встрече со спасателями 4 февраля он объявил минуту молчания, чтобы почтить память погибших пожарных.

Пожар на складе в Красноярске. Видео
Общество

Пожар в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1 в Красноярске произошел утром 3 февраля. Площадь возгорания составила 3,9 тыс. кв. м. При тушении огня была утеряна связь с тремя пожарными.

Позднее мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил о смерти троих пожарных и работника склада. По данным МЧС, жертвами пожара стали 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. Имя погибшего рабочего не уточняется.

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).
 

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