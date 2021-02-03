При тушении пожара на складе в Красноярске пропали трое пожарных

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей была утеряна связь с троими пожарными. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Связь с первым звеном из трех человек была потеряна», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются поиски спасателей, помимо них, по данным ведомства, в горящем складе могут находится один—два человека, на поиски которых и были отправлены пожарные.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, все трое сотрудников МЧС погибли. Они потеряли ориентацию в строении из-за сильного задымления и у них кончился кислород. Источник «РИА Новости» также предположил, что пожарные погибли, поскольку заряд баллонов кислородом позволяет работать в зоне пожара около 30 минут.