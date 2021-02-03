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При тушении пожара на складе в Красноярске пропали трое пожарных

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей была утеряна связь с троими пожарными. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Связь с первым звеном из трех человек была потеряна», — сообщили в ведомстве.

В Красноярске при пожаре на складе автозапчастей обрушилась кровля
Общество
Фото:ГУ МЧС по Красноярскому краю

В настоящее время продолжаются поиски спасателей, помимо них, по данным ведомства, в горящем складе могут находится один—два человека, на поиски которых и были отправлены пожарные.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, все трое сотрудников МЧС погибли. Они потеряли ориентацию в строении из-за сильного задымления и у них кончился кислород. Источник «РИА Новости» также предположил, что пожарные погибли, поскольку заряд баллонов кислородом позволяет работать в зоне пожара около 30 минут.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил в Instagram, что, по словам собственников, система пожаротушения сработала, но не справилась с возгоранием из-за стремительного распространения огня.

Сообщение о пожаре в Красноярске поступило утром 3 февраля. Огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. В МЧС сообщали, что был объявлен ранг пожара № 3. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв.м., произошло обрушения кровли.

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Позднее в пресс-службе МЧС РБК сообщили, что глава ведомства Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место происшествия была направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

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