В Красноярске спасатели нашли тела погибших при тушении склада пожарных

Спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», — сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, жертвами пожара стали 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. Также погиб один рабочий, имя которого не уточняется.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных. Ведомство пообещало оказать всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников.