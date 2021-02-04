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Путин посмертно наградил погибших на пожаре в Красноярске сотрудников МЧС

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении пожара на складе с автозапчастями в Красноярске. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденами награждены сотрудники регионального главка МЧС — старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев.

В Красноярске спасатели нашли тела погибших при тушении склада пожарных
Общество
Фото:ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожар в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1, в Красноярске произошел утром 3 февраля. Площадь возгорания составила 3,9 тыс. кв. м. При тушении возгорания была утеряна связь с тремя пожарными, их нашли мертвыми. Погиб и работник склада. Губернатор края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим.

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

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