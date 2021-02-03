СК подтвердил гибель человека во время пожара на складе в Красноярске

Фото: МЧС России

В Красноярске во время пожара на складе погиб человек. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Пожар на складе автозапчастей на на ул. Калинина начался около десяти утра по местному времени. Изначально площадь пожара составляла 800 кв. м, позже она возросла 3,5 тыс. кв. м. У склада обрушилась кровля. МЧС присвоило пожару третий ранг опасности.

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Трое пожарных, принимавших в участие в ликвидации огня, зашли в помещение для поиска сотрудника склада, который, по свидетельствам очевидцев, мог находиться внутри, и перестали выходить на связь. Их поиски еще продолжаются, уточняет СК.

По факту гибели человека СК начал проверку. Прокуратура Красноярского края также проверит соблюдение мер пожарной безопасности на складе, чтобы установить причины произошедшего.