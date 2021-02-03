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Мэр Красноярска заявил о смерти пропавших при тушении склада пожарных

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

При тушении пожара на автоскладе в Красноярске погибли три пожарных, написал мэр Красноярска на странице в Instagram.

«Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти...Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром — это риск», — написал Еремин.

При тушении пожара на складе в Красноярске пропали трое пожарных
Общество
Фото:ГУ МЧС по Красноярскому краю

При этом в пресс-службе ГУ МЧС Красноярского края РБК сообщили, что поиски пожарных еще ведутся. Начальник департамента информационной политики МЧС России Жанна Терехова сообщила, что пожар был локализован на площади 3,9 тыс. кв. м.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета. Там также подтвердили гибель сотрудника склада.

Огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1 утром 3 февраля. В МЧС сообщали, что был объявлен ранг пожара №3. При тушении пожара была утеряна связь с тремя пожарными. Источники агентств в экстренных службах указывали, что пожарные, скорее всего, погибли. Обычно кислорода в баллонах хватает лишь на полчаса в условиях сильного задымления, сказал источник «РИА Новости».

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