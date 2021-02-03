Мэр Красноярска заявил о смерти пропавших при тушении склада пожарных

При тушении пожара на автоскладе в Красноярске погибли три пожарных, написал мэр Красноярска на странице в Instagram.

«Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти...Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром — это риск», — написал Еремин.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС Красноярского края РБК сообщили, что поиски пожарных еще ведутся. Начальник департамента информационной политики МЧС России Жанна Терехова сообщила, что пожар был локализован на площади 3,9 тыс. кв. м.